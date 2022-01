Gefahr für 16 Monate altes Mädchen gebannt

Überstellung riskant

Da das Mädchen die Überstellung zu den Spezialisten in die Kinderklinik Linz, also Med Campus IV., nicht überstanden hätte, kam ein Kinderherzchirurg nach Vöcklabruck. Gemeinsam schloss man das Kind an eine sogenannte Ecmo-Maschine an. Dabei werden Schläuche nahe dem Herzen an die Blutbahn angeschlossen – Blut wird aus dem Körper entnommen, mit Sauerstoff angereichert und zurückgepumpt. Dies entlastet die Lunge, war lebensrettend. Nach der OP wurde das Kind nach Linz überstellt, wo es sich jetzt soweit erholte, dass es aus der Intensivstation entlassen werden konnte.