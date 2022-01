Uni hält an altem Fahrplan fest

Auch Salzburgs Studenten kehren am Montag wieder an die Hochschulen zurück. Doch ob die Lehre dort im Online-Modus oder sogar in Präsenz weitergeführt wird, ist für viele noch offen. Zwar heißt es vonseiten der Universität Salzburg, dass es beide Modi geben wird, jedoch sind viele Studenten verunsichert. Das Universitätsgebäude darf, wie auch schon vor den Weihnachtsferien, nur mit 2,5-G und Maske betreten werden.