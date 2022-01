Flachau-Slalom wartet ++ Prommegger im Interview

In unserer zehnten Ausgabe von „Steilhang“ in dieser Saison wird es rot-weiß-rot. Nicht nur was die Athleten, sondern auch die kommenden Austragungsorte betrifft. Die Vierschanzentournee, der bevorstehende Nacht-Slalom in der Flachau sowie der Snowboard-Parallelslalom-Doppelpack in Österreich bietet zahlreiche Events auf heimischen Boden. Mit Snowboarder Andi Prommegger gibt es ein ausführliches Interview zu seiner bisherigen Saison, Ambitionen bei den Olympischen Spielen sowie seiner Leidenszeit, als seine Frau Brustkrebs hatte.