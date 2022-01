17.000 Euro Schaden nach Randale in Linzer Hotel

Nach einem Streit mit seinem Vater im Mühlviertel zog der in Wien gemeldete Schüler im Juli kurzerhand ins Linzer Hotel Schillerpark. Dort dröhnte er sich mit Magic Mushrooms zu, wütete in seinem Zimmer, bevor er auf dem Weg in die Tiefgarage Lampen, Bilder und Notbeleuchtung beschädigte und in der Garage zwei Autokennzeichen abmontierte. Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung wird ihm vorgeworfen. Strafe: bis zu ein Jahr Haft.