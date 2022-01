Bürgermeister wurde zum dritten Mal Lebensretter

Unter Drogeneinfluss baute ein junger, rumänischer Autofahrer (18) – wie berichtet – am Dienstag um kurz nach Mitternacht in Enns einen Verkehrsunfall. Bei der Autobahnauffahrt verlor er die Kontrolle über seinen BMW und touchierte zuerst die rechte Leitschiene, danach die Betonmittelleitwand und in weiterer Folge erneut die rechte Außenleitschiene. Dort kam er dann mit dem demolierten Wagen auch zum Stillstand.