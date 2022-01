Agenten-Action mit geballter Frauenpower

Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger und Bingbing Fan - „The 355“ beschert uns zum Jahresbeginn ein hochkarätiges Cast an geballter Frauenpower! Der Action-Thriller wurde im Vorfeld als Agenten-Mix zwischen James Bond, Mission: Impossible und Jason Bourne beworben. So verschlägt es die Agentinnen bei der Arbeit genre-gerecht rund um den Globus: vom Londoner Fischmarkt über Paris nach Marrakesch und einen Wolkenkratzer in Schanghai. Es ist an dem Frauenkollektiv, die Welt zu retten.