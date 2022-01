Uni Graz startet mit Maskenpflicht und 2,5 G

Den rasant steigenden Corona-Fällen zum Trotz, wird die Uni Graz den Lehrbetrieb am 10. Jänner unter den gleichen Bedingungen wie vor den Weihnachtsferien fortsetzen: „Zu Beginn des neuen Jahres bleibt die längerfristige Entwicklung des Pandemiegeschehens - vor allem aufgrund der neuen Omikron-Variante und ihrer Auswirkungen - schwer abschätzbar. Der universitäre Betrieb soll aber weiterhin möglich sein, und die Universität Graz bleibt bis auf Weiteres im Ampelstatus „Orange“, bei strenger 2,5-G-Nachweis- und FFP2-Maskenpflicht“, so die Uni in einer Aussendung. Unter Berücksichtigung der Entwicklungen sollen die Regelungen aber zeitnah angepasstwerden.