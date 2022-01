Taliban schütten Tausende Liter Alkohol in Kanal

„Alle schlimmen Dinge werden durch Alkohol verursacht“

In dem am 1. Jänner auf Twitter veröffentlichten Video kommt ein Religionsgelehrter zu Wort, der Alkohol ausführlich verurteilt. „Muslime müssen sich ernsthaft dessen enthalten, und der Prophet des Islam hat alle verflucht, die daran beteiligt sind, ihn herzustellen und zu verbreiten. Also müssen alle Muslime ernsthaft davon Abstand nehmen“, so der Mann. „Alle schlimmen Dinge in der Nation“ würden durch Alkohol verursacht, sagt der Gelehrte in dem Video.