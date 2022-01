Kritik an Streichung der Förderung für Holzbau

Rippl ist empört: „Die Landesregierung rühmt sich mit vielen klimafreundlichen Projekten. Das ist auch wichtig und richtig. Dass der Kindergarten nicht gefördert wird, ist nicht in Ordnung. So werden Gemeinden bei der Finanzierung von klimafreundlichen Vorhaben alleine gelassen!“ Im Gemeinderat hat er nun eine Petition an das Land in die Wege geleitet und kürzlich abgeschickt.