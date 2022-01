Botox-Zwilling stirbt 6 Tage nach seinem Bruder

Vor rund drei Wochen wurden die Zwillinge auf die Corona-Station des Georges-Pompidou-Krankenhauses in Paris eingeliefert. Grichka Bogdanoff sei nicht geimpft gewesen, bestätigte der Anwalt der Brüder der Zeitung „Voici“. Er war kurz nach Weihnachten gestorben: „Umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner Angehörigen ist er am 28. Dezember 2021 friedlich eingeschlafen, um zu seinen Sternen zu gelangen“, schrieb seine Familie in einer Erklärung.