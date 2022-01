Museum Lentos will selbst Energie erzeugen

„Wir wollen nicht auf den Zug aufspringen, weil es grade ,in’ ist, sondern beschäftigen uns mit dem Thema Klimaschutz schon länger“, erklärt Hemma Schmutz, Direktorin von Lentos und Nordico in Linz. Und zählt Maßnahmen auf, die schon jetzt in den beiden Museen umgesetzt werden: Baumaterialien für Ausstellungsarchitekturen werden zum Großteil wiederverwendet, so etwa die Fototapeten der aktuellen Schau „Gebaut für alle“ im Nordico oder die Stellwände für Bilder im Lentos. Veranstaltungen werden als Green Events durchgeführt und in Kürze soll ein Lastenfahrrad angeschafft werden, mit dem die kurzen Transportwege zwischen den Häusern klimafreundlicher bewältigt werden können.