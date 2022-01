„Made im Ländle“ so gefragt wie noch nie

Zwar hat sich die Weltwirtschaft insgesamt schneller als erwartet erholt, die Entwicklung in Vorarlberg ist dennoch erstaunlich: Zum einen, weil das Wachstum mit knapp 26 Prozent deutlich über dem österreichischen Schnitt von „nur“ 17,3 Prozent liegt. Und zum anderen, weil diese Steigerung von einem vergleichsweise hohen Niveau ausging: Das pandemiebedingte Minus in der ersten Jahreshälfte 2020 betrug im Ländle knapp über acht Prozent - in Relation zu vielen anderen Regionen war der Einbruch also überschaubar. „Vor diesem Hintergrund ist die Exportleistung unserer Unternehmen noch beeindruckender“, ist Landeshauptmann Markus Wallner hochzufrieden.