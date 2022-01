Virtueller Flohmarkt für den guten Zweck

Menschen in Not helfen

„Normalerweise lädt unsere Familie kurz vor Weihnachten zum traditionellen Punschstand in unserem Autohaus ein, bei welchem die Einnahmen gespendet werden. Doch das Projekt fiel aufgrund von Corona ins Wasser“, berichtet die 37-Jährige. Der Wunsch, etwas für Menschen in Not zu tun, ließ Verena jedoch nicht los.