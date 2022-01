Bilanz für 2021: Mehr Tote auf Tirols Straßen

Weiterer Ausbau der Öffis „ein Muss“

Auch ist laut VCÖ-Aussage in 22 der 27 EU-Staaten das Tempolimit auf Freilandstraßen mit 90, 80 oder gar 70 km/h niedriger als in Österreich. Darüberhinaus sollte Tempo 30 im Ortsgebiet die Regel sein. Handy am Steuer sollte so wie in zahlreichen anderen EU-Staaten auch in das Vormerksystem aufgenommen werden und der weitere Ausbau von Bahn- und Busverbindungen in den Regionen sei ein Muss, heißt es.