Kühtai: Fußgänger von Auto gerammt und getötet

Gegen zwei weitere Fahrzeuge

Nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger stieß der Pkw gegen zwei auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge. Dabei wurde eine 61-jährige deutsche Frau, welche sich in einem der geparkten Fahrzeuge gerade ihre Skischuhe anzog, schwer am Bein verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Alkotest mit der Unfalllenkerin verlief negativ.