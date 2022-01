Japan will Satellit aus Holz ins Weltall schicken

Holz wird an Apparatur an der ISS getestet

Voraussichtlich bereits ab Februar wollen die Wissenschaftler mit einer Versuchsapparatur, die an der Außenseite der Internationalen Raumstation ISS angebracht werden wird, die Beständigkeit von Holz verschiedener Baumarten im Weltraum testen. Die Holzplatten werden etwa neun Monate der Weltraumstrahlung ausgesetzt, um deren Auswirkung zu eruieren.