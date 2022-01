Brände in Tirol hielten Feuerwehren auf Trab

Zu zwei Einsätzen mussten Tirols Florianijünger am Neujahrstag ausrücken. In Kitzbühel hatte eine Mülltonne Feuer gefangen, wodurch in weiterer Folge das Vordach einer Tiefgarage beschädigt wurde. In Radfeld kam es durch einen Schwedenofen zu einem Glimmbrand. Der Bewohner konnte sich und seine beiden Katzen noch rechtzeitig retten.