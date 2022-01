Kim Jong Un will Versorgungsprobleme lösen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will die Versorgungsprobleme des Landes vollständig lösen. Die grundlegende Aufgabe der Strategie für die ländliche Entwicklung sei es, die Agrarproduktion zu erhöhen und „das Nahrungsmittelproblem des Landes komplett zu lösen“, sagte Kim zum Abschluss eines fünftägigen Treffens der herrschenden Arbeiterpartei am Freitag in Pjöngjang, bei dem die Ziele für das neue Jahr besprochen wurden. Die Staatsmedien berichteten darüber am Samstag.