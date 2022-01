Bürgermeister-Anwalt wurde bei Kammer angezeigt

Der angesehene Linzer Jurist hatte den Schartener Ex-Bürgermeister Jürgen Höckner im Vergewaltigungsprozess in Wels verteidigt. Dabei hatte eine Zeugin vor dem Richter erzählt, dass es vor der Aussage eine Besprechung in der Kanzlei von Verteidiger Plöckinger gegeben habe. Man habe aber nur darüber gesprochen, wie so ein Prozess ablaufe. Inhaltliches zum Fall sei nicht Thema des Treffens gewesen.