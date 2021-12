Silvester: Der eine zündelt, der andere darf nicht

Die Gäste aus Berlin haben Raketengeräusche auf Tonband im Urlaubsgepäck. Die Winterurlauber und Feuerwerk-Fans haben für ihren Aufenthalt in St. Martin bei Lofer gut gepackt. Im Pinzgauer Ort ist die Knallerei zu Silvester tatsächlich verboten. Die Gruppe aus zehn Leuten wird die mitgebrachten Raketen aber nicht wieder mit nach Hause nehmen müssen. Denn: nur einen Steinwurf entfernt, in der Gemeinde Lofer, ist der Abschuss von Feuerwerk am 31.12. erlaubt. Die Gemeindegrenze zwischen den beiden Orten verläuft teilweise durch Häuser, durch den Fluss Saalach oder durch eine Wohnsiedlung.