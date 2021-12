Rauchfangkehrer: Die Glücksbringer der Nation

Im ersten Stock eines Altbaus klopfen die Glücksbringer der Nation an eine Türe - eine Frau mit ihrem kleinen Kind im Arm öffnet. Trotz gewisser Verständigungsprobleme mit der Mieterin werden die Sprachbarrieren mit Händen und Füßen umwunden, und es ist klar, was zu tun ist - denn Rauchfangkehrer sind auch der Nicht-Österreicherin in der Alpenrepublik ein Begriff!