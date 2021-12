Frau (31) mit zwei Gebärmüttern bekam Zwillinge

Eine Israelin (31) mit zwei Gebärmüttern hat im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv Zwillinge zur Welt gebracht. Es sei jeweils ein Kind in einer Gebärmutter gewachsen. Die Zwillinge hätten sich also nach der Geburt zum ersten Mal „getroffen“. Der Bub und das Mädchen „sind süß und großartig, und ich bin sicher, dass sie die besten Geschwister und Freunde sein werden, obwohl sie sich erst jetzt getroffen haben“, so die glückliche Mutter, die in der Schwangerschaft doch manchmal in Sorge um ihre Babys war.