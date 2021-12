Menschliche Knochen lagen neben Radweg in Tirol

„Normalerweise sind da keine Knochen drin“

Nachsatz Puechers: „Normalerweise finden sich keine Knochen in dieser Erde. Zuletzt wurden ja meist Urnengräber ausgehoben, für die nur ein Meter Tiefe vorgesehen ist. Überreste in den 1,80 Meter tiefen, aufzulassenden Gräbern werden daher gar nicht berührt.“ Falls beim Ausgraben dennoch Knochen sichtbar seien, würden sie stets wieder in das Loch zurückgelegt.