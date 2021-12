13-Jährige nach Adventkranzbrand im Krankenhaus

Am Mittwoch nachmittags kam es in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Veit an der Glan zu einem Adventkranzbrand. Der Brand selbst wurde noch vor Ort von den Hausbesitzern mit einer Decke gelöscht. Wegen der entstandenen Rauchentwicklung im Haus führte die Feuerwehr Belüftungsmaßnahmen durch.