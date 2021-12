Energiewende in der Industrie hat längst begonnen

„Unsere Betriebe sind schon seit Langem bemüht, die CO2-Belastung und den Energieverbrauch zu senken“, erklärt Manfred Gerger, Präsident der Industriellenvereinigung (IV). Die aktuelle Umfrage zeigt, dass in den vergangenen fünf Jahren die Schwerpunkte in der Optimierung der Produktion (54%), der Errichtung von Fotovoltaikanlagen (37%), der Logistik und im Fuhrpark (33%), in der Verringerung des CO2-Fußabdrucks bei Rohstoffen und Vorprodukten (29%) sowie in Gebäudemaßnahmen wie Dämmung oder LED-Licht (21%) gesetzt wurden.