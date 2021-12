Milde Urteile für Räuber nach Supermarkt-Überfall

Leugnen hätte den Angeklagten auch nicht viel gebracht. Denn der Überfall auf den Unimarkt am 30. September in Schärding wurde von einem Passanten verhindert. Mit einer Gaspistole bewaffnet forderten die jungen Männer von der Kassierin Geld. Zur Untermauerung ihrer Forderungen sollen sie der Frau die Waffe auf den Bauch gehalten haben. Attila Kovacs, der sich mit der Filialleiterin am Hintereingang aufhielt, als er die Schreie der überfallenen Angestellten hörte, reagierte rasch, schlug ihnen die Waffe aus der Hand und konnte den 20-Jährigen am Boden fixieren. Den 17-Jährigen schnappte wenig später die Polizei. Kovacs (32) arbeitet bei einer Security-Firma und hat eine Nahkampfausbildung absolviert. „Als ich die Schreie hörte, hat sich bei mir im Kopf ein Schalter umgelegt“, erzählte er nach dem Überfall, bei dem er selbst einen Faustschlag ins Gesicht abbekam.