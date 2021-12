Polizei jagt wieder Mistkübel-Zündler

In den vergangenen Tagen brannten wieder mehrere Müllcontainer in der Stadt Salzburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag explodierte in Maxglan nicht nur der Mülleimer an einer Bushaltestelle, auch zwei Großraum-Altpapiercontainer in der Zaunergasse fingen durch Brandstiftung Feuer. Am Dienstagabend steckten Unbekannte dann in Liefering zwei weiteren Müllcontainer in Brand, wobei einer der Container vollkommen zerstört wurde.