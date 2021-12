Corona-Testabgabe in 30 McDonalds-Filialen möglich

PCR-Tests können in Oberösterreich ab sofort auch in 30 McDonald‘s-Filialen abgegeben werden. Die Boxen von „Oberösterreich gurgelt“ sind während der jeweiligen Öffnungszeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, zugänglich. Werden die Proben bis 9.00 Uhr abgegeben, folgt das Ergebnis am nächsten Tag, berichtete das Land Oberösterreich.