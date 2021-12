Hörl: „Ich sehe mich in der Rolle des Jägers“

Jan Hörl belegt aktuell den zehnten Rang in der Gesamtwertung im Skisprung-Zirkus. Vor der Vierschanzentournee spricht der Salzburger über seinen ersten Weltcup-Sieg Anfang Dezember in Wisla, die Auswirkungen auf Geist und Körper sowie die Vorbereitung auf das Spektakel rund um die Jahreswende. „Ich sehe mich in der Rolle des Jägers“, meint der 23-Jährige, der bislang nur auf einen 25. Endrang in der Wertung 19/20 als bestes Ergebnis seiner Karriere zurückblicken darf.