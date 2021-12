„Das Virus lässt sich nicht beeindrucken“

Krone: Oft wurde im vergangenen Jahr über eine Coronamüdigkeit in der Bevölkerung gesprochen. Hat man das nicht ein wenig herbeigeredet?

Haller: Nein, ich glaube, wir alle haben die Schnauze voll, aber das Virus lässt sich davon eben nicht beeindrucken. Die Pandemie wird vorbeigehen, aber es ist eine Frage der Zeit. Wichtig wäre, dass sich jeder fragt, was er oder sie jetzt tun kann. Denn die Kritik an politischen Entscheidungen in der Vergangenheit oder das Protestieren allein löst kein Problem. Der Mensch hat diesen Reflex, immer einen Schuldigen zu suchen. Wer aber alles auf Wissenschaft, auf die Politik und die Behörden projiziert, der gibt auch ein Stück weit seine eigene Verantwortung ab. Es ist schade, dass die Proteste derart ausarten, denn das ist ein zusätzliches Problem, das wir gerade überhaupt nicht brauchen können.