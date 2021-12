Kämpfer gegen Apartheid: Desmond Tutu gestorben

Kritik an Missständen in Mandela-Partei

Der am 7. Oktober 1931 in der Bergbaustadt Klerksdorp bei Johannesburg geborene Tutu war nach dem Ende der Apartheid einer der Verfechter der Aussöhnung zwischen Schwarzen und Weißen. Er übernahm 1996 den Vorsitz der Wahrheits- und Versöhnungskommission, die Verbrechen in der Zeit der Rassentrennung aufarbeitete. Obwohl er sich dem heute regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) seines Freundes Nelson Mandela im Anti-Apartheid-Kampf verbunden fühlte, kritisierte er den ANC später für Missstände oder Fehlentwicklungen.