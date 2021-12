Raclette oder Fondue können krank machen

Sicherheitshinweis auch für Geflügelzubereitung

Die Sicherheitshinweise des RKI gelten übrigens auch für alle, die an Weihnachten Geflügelgerichte vorbereiten: Nach dem Berühren des rohen Fleischs sollte man sich immer die Hände gründlich waschen, denn Keime gelangen oftmals über diesen Weg in den menschlichen Organismus. Wer die Grundlagen der Hygiene also auch in der Küche und bei Tisch beachtet, dem sollte der weihnachtliche Genuss kein Bauchweh beschweren.