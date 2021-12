ÖBB-Security-Leute helfen an 365 Tagen im Jahr

Die Aufgabe der Security-Leute ist es nicht nur, wie berichtet, für Sicherheit auf Bahnhöfen und in Zügen zu sorgen. „Wir sind auch dazu da, Auskünfte zu erteilen und mit anzupacken, wenn Reisende Hilfe benötigen“, erzählt Dietmar Torkar, der am Weihnachtstag gemeinsam mit seinem Kollegen Harald Fischer zum Dienst auf dem Klagenfurter Bahnhof eingeteilt ist. Dort wimmelt es am Vormittag nur so von Menschen, die unterwegs sind zu ihren Liebsten.