So feiert Kärnten trotz Krise den Heiligen Abend

Lockdown für Ungeimpfte vorübergehend gelockert

Am heutigen Heiligen Abend sowie am Christ- und Stephanitag dürfen auch Personen ohne Stich im kleinen Kreis mit Familienangehörigen und Freunden feiern. An den genannten Tagen dürfen sich Geimpfte wie Ungeimpfte bis maximal zehn Personen ohne 2G-Nachweis treffen. Ab zehn Personen gilt dann wieder 2G - bis zu einem Maximum von 25 Personen. 2G in Hotellerie und Gastronomie bleibt bestehen.