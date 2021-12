Spezialbeamte für besseren Gewaltschutz

Ab dem Neujahrstag wird es in jeder Polizeidienststelle Salzburgs einen Gewaltschutz-Beauftragten geben. Das kündigte Martin Kaltenegger vom Landeskriminalamt im Dezember an. Im ganzen Bundesland soll das neue Programm flächendeckend mit 1. Jänner 2022 gestartet werden. Als gemeinsames Anliegen der Polizei und verschiedener Organisationen steht die Gewaltunterbrechung an erster Stelle. Auch der Austausch zwischen verschiedenen Kooperationspartnern soll die Gewaltprävention unterstützen. Zudem sollen Tätergespräche sowie verpflichtende Beratungen zum Schutz der Opfer beitragen.