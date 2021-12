Weihnachten 2021 mit dem Leid der Pandemie

Ein Gott der Realität

Er wählte eine Felshöhle aus, die als Stall benutzt wurde; ein Säugling lag in einer strohbedeckten Futterkrippe, ein Esel und ein Ochse standen an der Seite. Die uns allen so vertraute Ausstattung der Weihnachtskrippen – auch die im Mariendom – hat hier ihr Vorbild. Was man in den Nachbildungen aber nicht umzusetzen vermag, ist der Gestank, die mangelnde Hygiene. Gott war sich nicht zu schade für diese Zustände. Gott ist kein Gott der Perfekten und Vollkommenen, er ist ein Gott, der die menschliche Realität am eigenen Leib kennenlernte.