2374 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

So sieht die Corona-Lage am Heiligen Abend aus: Österreichweit wurden in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) 2374 Corona-Neuinfektionen registriert. Vor einer Woche waren es 2899 neue Fälle. 22 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Auf den Intensivstationen ging die Zahl der Schwerkranken um 12 zurück, auf den Normalstationen um 78. Derzeit befinden sich 418 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.