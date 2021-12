Jeder zweite Jänner-Flug steht auf der Kippe

Der Flugplan der kommenden Woche liest sich noch üppig. Am Sonntag unter anderem fünf Flüge aus London, zweimal Kopenhagen, Manchester, Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven. Nur eine Auswahl von Flügen aus Großbritannien, Dänemark, Niederlande und Norwegen, die ab Samstag als Virusvariantengebiete eingestuft werden. Dafür braucht es künftig für die Einreise drei Impfungen und einen PCR-Test, um einer Quarantäne zu entgehen. Wie viele Urlaubshungrige bereits die dritte Impfung haben, lässt sich schwer abschätzen. In kaum einem europäischen Land gibt es so viele Drittstiche wie in Österreich.