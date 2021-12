So feierte man vor 70 Jahren Weihnachten

Weihnachten ohne Schnee nicht vorstellbar

„Dass man arm war, hat man gar nicht so wahrgenommen“, erzählt Peter. „Es ging ja allen gleich, niemand hatte was.“ An die 1950er-Jahre zwischen Mägden und Knechten am Bauernhof denkt der heute 81-Jährige gern zurück. „Wir hatten es gut, obwohl wir das Wasser vom Brunnen holen und uns ein Plumpsklo im Freien teilen mussten.“ In kurzen Hosen, Wollstrümpfen und den Schuhen aus Schweinsleder, die es alle zwei Jahre zu Weihnachten gab, stapfte Peter mit dem Vater in den Wald, um einen Baum auszusuchen. „Die Schneeklumpen sind in den Strümpfen hängengeblieben. Weihnachten ohne Schnee, das hätte sich früher keiner vorstellen können!“