Mirjam Puchner zu Gast ++ Rückblick Weltcup Ramsau

Slalom-Debakel für die ÖSV-Herren in Madonna, Rückblick auf den Weltcup der Nordischen in Ramsau, Speed-Queen Mirjam Puchner ist zu Gast und es wird weihnachtlich … - das und noch mehr gibt’s in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin auf krone.tv! Jeden Donnerstag um 19:40 Uhr mit Moderatorin Michaela Mayer und heute mit dem Ski-Experten der Kronen Zeitung Alex Hofstetter.