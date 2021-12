Gitarrengott Stojka: „Ich steh nur auf Originale!“

Diesmal ist ein langer Weggefährte von Rudi Dolezal zu Gast bei „OHNE Maulkorb - MIT Dolezal“: Harri Stojka, den der Star-Filmer als „Gitarrengott“ in seinem Handy abgespeichert hat. Gemeinsam blicken sie in die guten alten Zeiten der österreichischen Pop & Rock-Szene und sprechen über LSD-Trips und den verschwindenden Wiener Dialekt. Für Kultstar Stojka eine Schande, ist er doch selbsternannter „‘native speaker‘ im Wiener Dialekt“… Außerdem geht’s um die ewige Selbstfindungsphase, die man als Mensch und vor allem Künstler durchmacht: „Viele suchen ihre Idole in sich aber meine Suche war immer nach mir selbst“, versichert der Gitarrist. Diese Suche hat ihn auf jeden Fall eines gelehrt: er selbst zu bleiben, denn „Kopierer interessieren mich nicht!“