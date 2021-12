Maximaler Schutz für Personal in Pflege & Medizin

Ein enger Kontakt von Arbeitskräften mit erkrankten oder pflegebedürftigen Menschen geht mit gesundheitlichen Gefahren für beide Parteien einher. Deswegen spielt der Arbeitsschutz in diesen Bereichen eine extrem wichtige Rolle. Dazu gehören generelle Schutzmaßnahmen, die sogar gesetzlich geregelt sind. Alle Mitarbeiter müssen die Vorschriften in Bezug auf die Hygiene ernst nehmen und dauerhaft in den Arbeitsalltag integrieren. Nur so lassen sich Infektionen mit gefährlichen Krankheiten verhindern.