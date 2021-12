Bei Altach sind zwei bekannte Namen im Gespräch

Sollte eine heimische Lösung in Frage kommen, sind Thomas Grumser (zuletzt Innsbruck) und Jochen Fallmann (Amstetten) in der Pole Position. Grabherr lobt die beiden: „Sie sind junge, breit ausgebildete Trainer mit einiger Erfahrung, auch in der Bundesliga.“ Grumser betreute Wacker Innsbruck in der Abstiegssaison 2017/18. Fallmanns Bundesliga-Erfahrung sind 32 Spiele als Cheftrainer bei St. Pölten und ein Jahr als Co-Trainer bei der Austria Wien unter Peter Stöger. Neben der Trainerfrage soll auch die Personalie dritter Torhüter nach dem Abgang von Martin Kobras in dieser Woche geklärt werden.