St. Veiter krachte bei Velden-Ost in Leitschiene

Am 21.12., mittags, kam ein 36 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem PKW auf der Südautobahn A2, auf der Abfahrt Velden-Ost aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und stieß gegen die Leitschiene. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.