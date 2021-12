Panzerglas zerstört: Täter räumten Tankstelle aus

Wie gewohnt, wollte die Chefin am Dienstag gegen vier Uhr in der Früh über den Hintereingang in ihre Tankstelle. Die böse Überraschung ließ nicht lange auf sich warten. „Als ich die Türe aufsperren wollte, bemerkte ich, dass das ganze Schloss verschwunden war. Ich konnte nicht hinein“, schildert die Geschäftsfrau. Nach dieser unerwarteten Entdeckung ging Stöckl zur Vorderseite und musste mit Entsetzen feststellen, dass in der Nacht Einbrecher am Werk waren.