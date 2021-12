„Tradition ist Gruppenzwang, nur von Toten“

Oh du Fröhliche ...? Weihnachten sollte die friedlichste und harmonischste Zeit des Jahres sein. Doch in vielen Familien entzünden sich zugleich mit den Kerzen am Christbaum auch die Konflikte - und es wird gestritten, was das Zeug hält. Wie Sie das vermeiden können - und Frieden beim Weihnachtsessen im Kreise der Verwandtschaft herrscht, erfahren Sie hier. Denn Bestsellerautorin Alexandra Reinwarth („Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“) verrät uns im Interview viele kleine, aber effektive, Kniffe, wie Harmonie zum Fest kein Wunschtraum bleibt - eine schöne Bescherung!