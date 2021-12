26 Kilogramm Marihuana in Umlauf gebracht

Bei den mehrwöchigen Ermittlungen konnte ein 27-Jähriger ausgeforscht werden, der in den letzten neun Monaten ca. zehn Kilogramm Marihuana im Raum Ostermiething und Tarsdorf gewinnbringend in Verkehr setzte. Dabei verkaufte er die Suchtmittel sowohl an eine Vielzahl von Abnehmern als auch an acht identifizierte Subdealerinnen bzw. Subdealer, die die Drogen wiederum in Braunau, Mattighofen und Lengau verteilten. Während der Ermittlungen fiel mehrmals auf, dass es sich um sehr junge, teils jugendliche Konsumenten, auch Schüler handelte, die größere Mengen an Marihuana auf kommissioneller Basis bezogen, um dieses auch im Freundeskreis weiterverteilen zu können.