So prägte Salzburg die Fernsehikone Sepp Forcher

Steile Aufstiege erlebte Forcher nicht nur am Berg

Seine persönlichen Erinnerungen an schöne, wie auch harte Zeiten, verarbeitete Forcher mehrfach auch in Büchern. Jahrzehnte lang brachte er dem Publikum mit großem Erfolg Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen mit seinen Heimaten Österreich und Südtirol näher. Auch Begleiter und Politiker erinnern sich an Sepp Forcher als Kulturvermittler. Wegbegleiter und ORF-Generalintendant Alexander Wrabetz resümiert: „Sepp Forcher war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der ORF-Geschichte und ein großartiger Mensch.“