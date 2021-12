99ers-Express ist auch in Kärnten nicht zu stoppen

Totgesagte leben länger! Die 99ers sind weiter das Eishockey-Team der Stunde. Die Grazer, die bekanntlich eher mäßig in die Saison gestartet waren, feierten gegen den KAC den bereits fünften Sieg in Folge und sind damit weiterhin die beste Mannschaft der Liga im Monat Dezember. Keine Mannschaft punktete die letzten Tage mehr. Auch in Klagenfurt agierten die Steirer souverän. Vor allem in den letzten zehn Minuten drehten die Steirer beim Stand von 1:1 so richtig auf.