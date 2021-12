Meister Hard feierte Triumph im Derby-Thriller

Hard startete das Spiel mit einem technischen Fehler im Angriff, den die Bregenzer für ihr erstes Tor ausnutzten. In den nächsten Minuten endeten die Angriffe auf beiden Seiten erfolgreich, bis Esegovic bei einem Siebenmeter an der Stange scheiterte und Hard im Gegenstoss mit 4:3 erstmals in Führung ging. Nach Toren von Predragovic und Horvat erhöhten die Gastgeber auf plus drei, Kross verhinderte das plus vier mit einer schönen Parade und so gelang es den Bregenzern auf 7:8 zu verkürzen.